مجلس الشيوخ الأميركي يمرر في تصويت أولي قانون حظر دعم حرب اليمن

مرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون حظر دعم حرب اليمن في التوصيت الإجرائي الأول قبل إقراره في تصويت آخر.
وكان المجلس قد استمع إلى كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتس في جلسته حول حرب اليمن والعلاقة مع السعودية.
ولفت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أنه "لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
فيما أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن "السعودية تلعب دورا جوهريا في الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط".
وأكد السيناتور الجمهوري بوب كوركر "أنني أعتقد أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل جمال خاشقجي"، فيما دعا السيناتور الديمقراطي بوب ميندنديز "الكونغرس لأن يدعو كل أطراف النزاع في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
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