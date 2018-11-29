مجلس الشيوخ الأميركي يمرر في تصويت أولي قانون حظر دعم حرب اليمن

مرر ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مشروع قانون حظر دعم حرب ​اليمن​ في التوصيت الإجرائي الأول قبل إقراره في تصويت آخر.

وكان المجلس قد استمع إلى كل من وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ووزير الدفاع ​جيمس ماتس​ في جلسته حول حرب اليمن والعلاقة مع ​السعودية​.

ولفت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أنه "لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

فيما أكد وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ أن "السعودية تلعب دورا جوهريا في الحفاظ على الأمن في ​الشرق الأوسط​".

وأكد السيناتور الجمهوري ​بوب كوركر​ "أنني أعتقد أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل جمال خاشقجي"، فيما دعا السيناتور الديمقراطي بوب ميندنديز "​الكونغرس​ لأن يدعو كل أطراف النزاع في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات".