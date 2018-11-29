الجيش التركي: تحييد 3 مسلحين شمالي العراق

أعلن ​الجيش التركي​، في بيان، عن "تحييد 3 مسلحين في عملية جوية استهدفت مواقع حزب "العمال الكردستاني" شمالي ​العراق​.

ولفت إلى أن "العملية استهدفت مواقع للتنظيم في مناطق سينات وهفتانين وهاكروك، وأسفرت عن تحييد 3 مسلحين وتدمير عدة مواقع وتحصينات ومستودعات أسلحة للمنظمة"، مشيراً إلى أن "المسلحين كانوا يستعدون لشن هجمات على مخافر حدودية تركية".

وأكد الجيش التركي أن "قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع حزب "العمال الكردستاني" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات ينفذها داخل ​تركيا​ بين الحين والآخر".