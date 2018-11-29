رد المكتب الإعلامي لرئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ على "ڤيديو مسرب عن كلام صدر خلال اليومين الماضيين رداً على الشتائم التي اطلقت واليافطات التي علقها أنصار المستقبل وتضمن الڤيديو إساءات شخصية لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لا يسعنا إلا الإعتذار عنها لأنها أتت في لحظة غضب ورداً على شتائم قاسية".

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب وهاب: نعتذر عن الاساءات الشخصية للحريري أتتي بلخظة غضب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .