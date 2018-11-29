أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ​أنور قرقاش​، بموقف ​الولايات المتحدة​ الرافض للاستهداف السياسي للسعودية إثر قضية الصحافي ​جمال خاشقجي​، معتبرا أن قطر تضيع فرصتها لتخفيف أزمتها. وخاطب قرقاش القطريين قائلا: "اسألوا قيادتكم عن حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على ​السعودية​ الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك". وأضاف قرقاش أن ​الدوحة​ تظهر "غياب الحكمة" وتضيع البوصلة إذ تفوت فرصة سانحة لتسهيل أزمتها مستفيدة من تعرض السعودية لانتقادات على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن دول المنطقة متفقة على أن "السعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قطر تضيع فرصتها لتخفيف أزمتها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .