أفادت قناة الـ"MTV" بأن ​شعبة المعلومات​ أوقفت قاتلي المذيع البريطاني غافين فورد. ولفتت معلومات القناة إلى ان منفذي الجريمة هما شخصان من الجنسية السورية واعترفا بتنفيذ الجريمة بدافع السرقة وأحدهما كان على معرفة سابقة بالقتيل.

شكرا لقرائتكم خبر عن MTV: شعبة المعلومات توقف قاتلي المذيع البريطاني غافين فورد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .