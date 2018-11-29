أستراليا: أمطار غزيرة تسبب فيضانات واضطرابات في حركة النقل في سيدني

غيوم كثيفة فوق ميناء سيدني في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

تسببت أمطار غزيرة هطلت على سيدني في وقت مبكر الأربعاء يعادل منسوبها متساقطات شهر، بفيضانات واضطرابات في حركة النقل مع إلغاء عدة رحلات جوية وإغلاق خطوط قطارات فيما علق كثيرون على الطرقات التي غمرتها المياه.

وضربت عواصف رعدية قوية أكبر مدن استراليا الأربعاء وأفاد مكتب الارصاد الجوية المحلي أن 106 ملم من الامطار هطلت في بعض الاماكن خلال ساعات.

وعادة تسجل المدينة هطول ما معدله 84 ملم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بكامله.

وأفادت تقارير عن وفاة شخص في حادث سير وقع بسبب العاصفة فيما أصيب عنصران من الشرطة إثر سقوط شجرة أثناء قيامهما بعملية انقاذ.

وأعلنت أجهزة الطوارئ أنها قامت ب12 عملية انقاذ من الفيضانات حتى الان.

وقال نائب مسؤول الشرطة مايكل كوربي إن "الظروف التي نشهدها اليوم هي بين الاسوأ التي شهدتها، وأنا أدعو الجميع، السائقين والمارة، الى توخي الحذر".

وحضت الشرطة السكان على عدم قيادة السيارات على طرقات تغمرها المياه قائلة إن "السبب الرئيسي لحصول وفيات خلال الفيضانات هو قيام أشخاص بدخول طرقات تعمها الفيضانات" ودعتهم الى "ايجاد طريق بديل وتجنب الرحلات غير الضرورية".

وقالت شركة الكهرباء إن 6600 شخص على الاقل حرموا من التيار الكهربائي.

وتم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية أو تأخيرها في المطار الدولي الرئيسي في المدينة.

وقال سلطات المطار إنه "بسبب الطقس العاصف اليوم، نتوقع حصول بعض التأخير في الرحلات الدولية والمحلية أو إلغاء بعضها".

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية استمرار هطول الامطار خلال النهار مع التحذير من فيضان مياه بعض الانهر الصغيرة في المدينة.

وغالبا ما تشهد أستراليا ظواهر طقس متقلبة مثل فيضانات أو عواصف رملية وحتى معدلات جفاف عالية.

في هذا الوقت في ولاية كوينزلاند في شمال البلاد أدى الجفاف الى اندلاع حرائق في الغابات ما أرغم عشرات الاشخاص على مغادرة منازلهم.