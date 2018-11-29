كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: رسوم جديدة على السيارات "قيد الدراسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أضاف: "إذا فعلنا هذا مع السيارات الواردة من الخارج سيتم تصنيع المزيد من السيارات هنا... ولن تغلق جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيجان وماريلاند".
ولم تعلق جنرال موتورز، على تغريدات ترامب، لكنها أكدت على التزامها بالاستثمار في الولايات المتحدة.
وتدرس الإدارة فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستورد من الخارج.
وقال ترامب: "لدى الرئيس سلطة كبيرة في هذا الموضوع. وبسبب واقعة جنرال موتورز، تجري دراسته الآن".
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