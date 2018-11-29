كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 265 مهاجرا قبالة سواحل إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت فرق الإنقاذ الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنّ سفنها أنقذت 262 مهاجراً في بحر البوران وثلاثة آخرين في مضيق جبل طارق.

وتم نقل 262 شخصا كانوا متجهين إلى إسبانيا على متن خمسة قوارب إلى ملقة على متن سفينة إنقاذ، وإنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يسافرون عبر الزورق إلى شبه الجزيرة من مياه مضيق جبل طارق ويجري نقلهم إلى الجزيرة الخضراء.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد توفي ما لا يقل عن 631 مهاجراً من إفريقيا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا حتى الآن العام الجارى، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه في عام 2017