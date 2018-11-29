كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عام فى اليونان للمطالبة برفع الأجور وتخفيض الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبّب الإضراب العام فى اليونان، اليوم الأربعاء إلى انقطاع وسائل النقل العام وشلل السفن في موانئ البلاد، ضمن سلسلة اعتصامات تدعو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتمت الدعوة إلى إضراب الـ 24 ساعة من قبل أكبر اتحاد القطاع الخاص في اليونان، مطالباً بتخفيض الضرائب وزيادة في الحد الأدنى للأجور، والذي تم تخفيضه في إطار عمليات الإنقاذ الدولية الثلاثة في البلاد منذ عام 2010، والتي انتهت في أغسطس.

وعانت حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية من اختناقات محبطة في الشوارع المزدحمة في أثينا، وفقاً لوكالة رويترز.

ويأتي الإضراب بعد إضراب لمدة يوم واحد دعا إليه اتحاد القطاع العام في اليونان مطلع الشهر، والذي طالب أيضا بزيادة الرواتب والمعاشات، فضلا عن التخفيضات الضريبية.