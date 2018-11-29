كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تعيد 105 مهاجرين من الحدود مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسارت القافلة أكثر من 4500 كيلومتر، بعد أن غادر أول أفرادها شمال هندوراس في 13 أكتوبر.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، إن معظم المهاجرين يقيمون في استاد رياضي، حيث لا يتوفر لهم ما يكفي من الغذاء أو المياه أو الخدمات الصحية. وأوضحت المنظمة، أن عدداً متزايداً منهم يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي.
وتدرس الولايات المتحدة الآلاف من طلبات اللجوء التي قدمها كثيرون قبل وصول القافلة، بمعدل يصل إلى 70 طلباً في اليوم، وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية.
وذكرت الحكومة المكسيكية، أن أكثر من 600 من أفراد القافلة بدأوا في تقنين وضعهم في المكسيك من أجل العمل هناك.
وقالت كارلا لورينا سييرا، من هندوراس، إنها ستحاول البقاء في المكسيك مع زوجها وأطفالها الثلاثة.
وأضاف في تيخوانا: "لن أعود... سأطلب اللجوء هنا، سأجمع الوثائق المطلوبة لتقديمها".
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