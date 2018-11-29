كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى": طرح استفتاء جديد حول "البريكست" ليس ممكنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء إنه من غير الممكن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 29 مارس من العام المقبل، وهو ما يعني أنّ الضغوط لعقد استفتاء من هذا النوع قد يؤدي إلى تأخير عملية البريكست أو زيادة خطر الخروج دون اتفاق مع بروكسل.

وقالت "ماى" في كلمة أمام البرلمان عن إمكانية إجراء استفتاء ثان "أعتقد أنه فيما يتعلق باستفتاء ثان من المهم أن نطبق ما صوت البريطانيون."

وأضافت "أطلب منكم أن تفكروا في ذلك: لن يكون ممكناً إجراء استفتاء قبل 29 مارس من العام المقبل، ويعني ذلك ضرورة توسيع المادة 50، مما يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المغادرة دون التوصل إلى اتفاق ".