كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تطالب بمزيد من الجهود من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل.

يأتي ذلك بمناسبة مرور 100 عام على منح المرأة حق الانتخاب.

وقالت ميركل، خلال ندوة احتفالية للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي في برلين، مساء اليوم الأربعاء: "مجتمعنا بدأ

أن يكون عادلا مع تحقيق المساواة على كل المستويات".

وأكدت المستشارة الألمانية على أن "المساواة قضية أساسية للديمقراطية"، وأضافت أنه لهذا السبب فإنه

من الضروري سواء بالنسبة للرجال أو للنساء تحقيق توافق حقيقي بين الأسرة والعمل "بمعناه الشامل".

وأوضحت ميركل أن هناك الكثير من الأشياء التي تمت لتحقيق هذا الهدف، وبينها تطبيق صرف إعانة مالية

للوالدين واقتطاع وقت من وقت العمل لرعاية الطفل، وقالت ميركل: "لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق مساواة

حقيقية".

وانتقدت ميركل تراجع نسبة النساء في البرلمان مؤخرا إلى نحو 30%.

يذكر أن نسبة التمثيل النسائي داخل كتلة التحالف المسيحي تبلغ في الوقت الراهن نحو 20%، وقد طالبت ميركل

بوقف هذا الاتجاه المنخفض وبزيادة عدد النساء المرشحات، بشكل مباشر في انتخابات الدوائر.

ورأت ميركل أن تعديل قانون الانتخابات وحده لا يمكنه حل المشكلة.