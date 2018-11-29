سي آي إيه: البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات من حضور جلسة بمجلس الشيوخ

قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات،جينا هاسبلت، من المشاركة في جلسة اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في اليمن والعلاقات مع السعودية.
وأضاف المتحدث باسم الوكالة، تيموثي باريت، في بيان: “القول بأن أي شخص أبلغ المديرة هاسبل بعدم حضور جلسة اليوم غير حقيقي”.
وشكا بعض أعضاء مجلس الشيوخ من غياب هاسبل عن الجلسة.
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