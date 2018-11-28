انت الان تتابع بسملة «ضحية التنمر»: مدرسي لازم يخرج من الحبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٠ م

فجرت "منال غريب" والدة الطالبة بسملة ضحية التنمر، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك في عقب قرار نيابة دمياط بحبس المعلم صاحب الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة العاجلة. ونقلت والدة "بسملة" عن ابنتها، قولها: "بسملة قالت مهما كان فى الأول والآخر هو مدرسى، وقالت لازم يخرج من الحبس، وهنتصالح فى النيابة العامة، حفاظاً على سن الأستاذ والوضع الصحة، بسملة هتتصالح جنائياً وليس إدارياً مع المعلم عشان خاطر يخرج من الحبس"، مضيفة: "إحساسى ميتوصفش بعد ما حق بنتى رجع الحمد لله".

وأوضحت "والدة بسملة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أنه تعاطفاً مع المعلم وسنّه ظهرت ردود أفعال سلبية كثيرة جداً من المدرسة مع ابنتها بسملة، مشيرة إلى أن مكالمة وزير التربية والتعليم لها واعتذاره على الهواء، يكفى لعودة حق بسملة، حسب تعبيرها.وقررت نيابة دمياط العامة، اليوم