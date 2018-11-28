10 دقائق تصفيق لـ A Twelve Years Night في المهرجان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م
في أخر يوم عروض لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أستطاع فيلم A Twelve years night ان يبهر الحاضرين وينال اشادة كبيرة، لدرجة ان التصفيق للفيلم بعد انتهاء العرض استمر لمدة تفوق العشر دقائق، وحرص مخرج الفيلم الذي عرض من قبل في مهرجان برلين ان يشكر الجمهور على هذا الترحيب بالفيلم الذي يعرض في المسابقة الرسمية، مما يجعله من الافلام المرشحة بقوة للحصول على أحدى جوائز المهرجان، أجرى مخرج ومؤلف الفيلم ندوة صحفية بعد العرض تحدث فيها عن تفاصيل وتصوير الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية.
تدور الاحداث حول ثلاثة مساجين سياسيين في أوروجواي في فترة السبعينات تم احتجازهم 12 عاما في السجن الانفرادي دون محاكمة، وخرج أحدهم ليصبح رئيسأ لاوروجواي. تلقى المخرج الفارو بريشنر عن فيلمه تصفيقا حارا وسط صراخ من الجمهور الذي حاوره ليشكره على قصته الإنسانية التي كسرت حواجز اللغة، لتؤثر في قلوب كل من
تدور الاحداث حول ثلاثة مساجين سياسيين في أوروجواي في فترة السبعينات تم احتجازهم 12 عاما في السجن الانفرادي دون محاكمة، وخرج أحدهم ليصبح رئيسأ لاوروجواي.
تلقى المخرج الفارو بريشنر عن فيلمه تصفيقا حارا وسط صراخ من الجمهور الذي حاوره ليشكره على قصته الإنسانية التي كسرت حواجز اللغة، لتؤثر في قلوب كل من شاهدها، وتلقى المخرج الإعجاب بتواضع متحدثا عن صعوبة تصوير هذا الفيلم، إذ تطلب التحضير له عدة سنوات، وأثرت الظروف القاسية التي اختبرها الممثلون عليهم بشده. وأوضح أن الطبيعة البشرية هي الهامه للقيام بهذا الفيلم، فقد أراد أن يخبر الناس بهذا العمل عن تأثير السجن وانتهاك الحرية على النفس البشرية، أما عن اختيار موسيقى تصويرية حزينة للفيلم فقال إن الفيلم بمثابة رحلة عن العذاب والعزلة ولذا أرادوا اختيار موسيقى تجسد تلك الأحداث المظلمة.
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