انت الان تتابع الحضري يرد على خبر اعتزاله بهذه الطريقة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ م

رد الحارس الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى فريق الإسماعيلى، على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا باعتزاله كرة القدم، وأثبت رغبته في الاستمرار بالملاعب وعدم إعلان اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى. وظهر السد العالى فى مقطع فيديو نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يخوض تدريبات فنية شاقة بأحد الملاعب، ليثبت قدرته على العطاء لفترة زمنية أخرى، وعدم رغبته فى الاعتزال بالوقت الحالى. وكان محمد شيحة وكيل اللاعبين أكد فى تصريحات إذاعية أن الحضرى قرر الاعتزال نهائيًا، فى حالة إصرار الإسماعيلى على استمراره لنهاية عقده.

وقال عصام الحضري في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت اليوم الأربعاء: "لم أعتزل كرة القدم بشكل نهائي، ما أثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة". وجاءت تصريحات حارس الدراويش ردًا على تصريحات وكيله محمد شيحة لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت حيث قال "الحضري ينتظر عودة الإسماعيلي