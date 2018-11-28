انت الان تتابع تنقيب عن الآثار يقود لـ«كشف جديد» حول معبد إدفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٣ م

قادت 3 محاولات للتنقيب عن الآثار داخل منازل بمحيط معبد إدفو شمال أسوان، إلى إمكانية التوصل إلى كشف أثرى هام يدلل على امتداد معبد إدفو لمناطق وأجزاء أخرى لم تكتشف بعد، حيث تم العثور على تمثال أثرى صغير لأحد الآلهة المصرية القديمة، و6 قطع أثرية عبارة 2 جزء من قاعدة عمود من الجرانيت الأحمر، وجزأين من تاج عمود من الحجر الرملى أحدهما عليه زخارف وقطع أوان فخارية أثرية تعود تقريبا للعصر الرومانى، فيما ألقى القبض على 8 متهمين فى محاولات التنقيب الثلاث، تم تشكيل لجنة من الآثار للتأكد من أثرية وتاريخ القطع، مع التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وردت معلومات للعقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار حول معبد إدفو، وبالعرض على اللواء محمد الغول، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء ناجح زكى مدير مباحث شرطة السياحة، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، لسرعة ضبط