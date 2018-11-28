الان تتابع العقوبات الأمريكية تجمد الصادرات الإيرانية لكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انخفضت الصادرات الإيرانية إلى كوريا الجنوبية بنسبة الثلثين، منذ مارس الماضي، بسبب العقوبات الأمريكية.

مجتبى موسويان، مدير عام مؤسسة تطوير التجارة الإيرانية عن منطقتي آسيا وأوقيانوسيا، قال في تصريحات خلال اجتماع “الفرص الاقتصادية بين إيران وكوريا الجنوبية”، في العاصمة طهران، إن صادرات إيران إلى الأخيرة انخفضت بشكل كبير منذ مارس الماضي.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية عن موسويان قوله إن العلاقات التجارية بين طهران وسول، شهدت جمودًا عقب العقوبات الأمريكية على إيران، مضيفًا:”منذ مطلع العام (21 مارس) وحتى نهاية أكتوبر انخفضت الصادرات الإيرانية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 66%”.

وأضاف أن الواردات من كوريا الجنوبية أيضا انخفضت بسبب العقوبات الأمريكية وبلغ انخفاضها 21%، لافتًا إلى أن “إيران تستورد من كوريا الجنوبية ألفًا و300 نوع مختلف من المنتجات وفي مقدمتها السيارات”.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية التي هي إحدى الدول المستثناة من العقوبات الأمريكية على طهران، كانت قد توقفت تمامًا عن استيراد النفط من إيران في سبتمبر، وأكتوبر الماضيين، فيما يشكل النفط ومشتقاته 93% من صادرات طهران إلى سول.