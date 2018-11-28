الان تتابع مصادر: تركيا تؤمن كأس العالم 2022 في قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت تركيا وقطر اتفاقيات لدمج أجهزة الأمن في كأس العالم 2022، وفقا لمصادر تركية لصحيفة “العرب” اللندنية.

الجريدة قالت إن الاتفاقيات جاء في اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد، إلى جانب عدد من المسئولين في البلدين الاثنين الماضي.

وتشمل الخطة وفقا للصحيفة تشكيل قيادة عمليات أمنية مشتركة في الدوحة تتولى تأمين مباريات كأس العالم، ومن المنتظر أن يعزز ذلك من النفوذ الأمني والعسكري التركي في قطر، استنادا إلى وجود قاعدة عسكرية تركية مهمتها توفير حماية مباشرة لمؤسسات الدولة في قطر، وتأمين الأسرة الحاكمة في حالة اندلاع اضطرابات.

وسيعتمد الجيش القطري على أسلحة تركية، وهو ما يتطلب إرسال خبراء أتراك لتدريب الجنود القطريين على استخدامها، وسيوفر ذلك للجيش التركي موطئ قدم بالقرب من مياه الخليج لعقود مقبلة وفقا للصحيفة.