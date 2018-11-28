عطوان يعترف: محمد بن سلمان هزم الجميع بقوته

الخليج 365 - لندن بث الكاتب الفلسطيني المعروف بتحامله على السعودية عبدالباري عطوان اعترافاً بأن ولي العهد السعودي انتصر في الأزمة والحملة التي استهدفته مخراً.

وقال عطوان بتسجيل فيديو بصفحته إن محمد بن سلمان انتصر على الجميع بقوته.

واعتبر عطوان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه وجاويش أوغلو يقومان التسابق للجلوس مع محمد بن سلمان في قمة العشرين فالأرجنتين بسبب عقد صفقات تجارية مع السعودية.

وكان الامير محمد بن سلمان تعرض لحملة اعلامية دولية حاولت استهدافه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



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