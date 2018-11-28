شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: مسابقة قريبة للشباب لدفعهم نحو افتتاح مشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، سيدشن مسابقة خلال الفترة المقبلة للشباب لتشجيعهم نحو افتتاح مشروعات صغيرة لزيادة الإنتاج.

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأموال التى سيدعم بها الجهاز، الشباب سيكون عبر قرض ميسر، حيث سيتم تشجيع الشباب فى مجال رياضة الأعمال، وسيتم ضخ أموال كثيرة لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن الجهاز سيساعد الشباب بشكل كبير على تدشين مشروعات فى مختلف المجالات.

وكانت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، كشفت أن الجهاز فى الفترة من يناير 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018 ضخ 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالى 441 ألف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحت حوالى 642 ألف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالى عدد المشروعات بالإضافة الى منح بإجمالى 373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية اتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالى يوميات العمل.