الشرطة الإيطالية تعتقل لبنانيا من اصل فلسطيني خطط لشن هجوم بمواد سامة

أعلنت شرطة ​مكافحة الإرهاب​ في ​إيطاليا​ اعتقالها لبنانيا من أصل فلسطيني للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.

وأشار فيدريكو كافييرو دي راهو رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب الى أنه "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة".

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب المتهم، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته.

ولفتت الشرطة الى أنها تراقبه منذ شهر أيلول بعد إخطار من السلطات اللبنانية، التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه ​الجيش​.

وأكد مسؤول في ​الشرطة الإيطالية​ أن "المتهم سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك".

وأكد رئيس الادعاء أن "المتهم سحب في الآونة الأخيرة كل أمواله من أحد ​المصارف​"، مشدداً على أنه "قطعا كان على وشك القيام بشيء".