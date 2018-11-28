منخفض جوّي يقترب تدريجياً من لبنان ويؤدي الى طقس متقلب وماطر غدا

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوّي متمركز فوق ​اليونان​ والذي يقترب تدريجياً ويؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي ب​درجات الحرارة​،يتحوّل تدريجياً بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدً ليل الخميس/الجمعة كما تنشط الرياح ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات. كما توقعت ان يكون طقس الجمعة غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية اعتباراً من الظهر كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما السبت فيكون غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يبدأ ​الطقس​ بالتحسن التدريجي اعتباراً من بعد الظهر.