توجه المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ إلى الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ بعيد ميلاده سائلا: "ماذا تتمنى ل​لبنان​ في عيد ميلادك وانت تواصل تعريض مصلحته للخطر من خلال نشاطاتك الارهابية؟".

شكرا لقرائتكم خبر عن أدرعي لنصرالله: ماذا تتمنى للبنان في عيد ميلادك وانت تواصل تعريض مصلحته للخطر؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .