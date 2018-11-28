إقامة حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم في معسكر عرمان للتدريب

أقيم قبل ظهر اليوم في ​معسكر عرمان​ للتدريب حفل تقديم مجندين (مددت خدماتهم) للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الثاني العميد الركن وسيم صالح ممثلاً قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، وحضره ذوو المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن صالح كلمة بالمناسبة جاء فيها:" تقفون على عتبة مرحلة جديدة في مسيرتكم العسكرية، لذا أوصيكم أن تعطوا المثال في وحداتكم وبين رؤسائكم ورفاقكم، في التزام قواعد الانضباط العسكري، والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية الإجراء، كما في الاندفاع في أداء الواجب، والتحلي بإرادة التضحية والصبر على المصاعب، والابتعاد عن الفئوية بمختلف أشكالها. فالجيش هو من كل الوطن ولكلِّ الوطن، وولاء أبنائه لشعاره كامل وثابت في كل الظروف."

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.