شربل نحاس: نحن على شفير أزمة مالية وإجتماعية حادة

أكد الوزير السابق ​شربل نحاس​، خلال حديث تلفزيوني، أن "السكن كسلعة طويل الأمد ويدفع ثمنها على مدة استخدامها، والمواطنون يدفعون حسب قدرة مدخولهم، مشيراً إلى أن سعر الشقة في ​لبنان​ هو أعلى أكثر بخمسة مرات من سعر الشقة في ​فرنسا​ وذلك يعود لغلاء أسعار الأراضي".

ولفت إلى أنه "لم يعد هناك تسليف وقورض في لبنان وما يحصل في لبنان كذب"، داعياً لوضع "ضرائب على الشقق الشاغرة بداية من 1 بالمئة في العام الأول من شغورها وهو ما سيضطر إلى تخفيض سعر استئجار الشقق وكذلك الأراضي".

وأوضح أن "هذه السلطة عاجزة عن مواجهة الأزمات"، مؤكداً "أننا لم نعد في مرحلة تقاسم الحصص بل بتنا في مرحلة تخوف فعلي لدى المسؤولين من الوضع الحالي وهم يحاولون إلقاء المسؤوليات على بعضهم البعض".

واعتبر نحاس أن "البلديات في لبنان غير موجودة لأنها تابعة لسلطة زعماء الطوائف"، مشيراً إلى "أننا على شفير أزمة مالية وإجتماعية حادة، إذ إن هناك الكثير من المؤسسات لا تدفع معاشاتها لموظفيها وهو ضمن سلسلة مترابطة سيؤدي إلى مشاكل على صعيد البلد ككل".

وأكد "أن رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ وعصابة ​الإتحاد العمالي العام​ وتجار الأراضي قاموا باتفاق حول مسألة بدل النقل وهو ما حرم الموظفين من 10 ملايين ليرة من تعويض نهاية الخدمة وقد صوّت عليها 29 وزير من حكومة ميقاتي من أصل 30 وزيرا".

ولفت إلى أن "كل رئيس حزب من موقعه عليه أن يبدأ برفض الدولة الطائفية والقبول بدولة مدنية".