النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وعلى علو منخفض

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ يحلق الآن فوق النبطية و​الزهراني​ و​مرجعيون​ و​بنت جبيل​ وعلى علو منخفض ويشن غارات وهمية كثيفة".

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