يمين: هناك وعي شعبي لضرورة واهمية الحفاظ على الهوية العربية

رأت عضو المكتب السياسي في تيار "المرده" السيدة ​فيرا يمين​ في حديث تلفزيوني انه "في كل مرة نتطلع الى ​فلسطين​ يعود الينا شعور بالفخر ونسقط من حساباتنا العتب واللوم"، لافتة إلى انه "​المقاومة​ في الداخل الفلسطيني مختلفة تماماً عن كل الملوثات الاخرى، ففي كل مرة غزة تنتصر وتغير المعادلات"، مشيرة إلى ان "غزة تتقدم اكثر واكثر لتكون في المواجهة لمحور المقاومة، غزة هي فصل من فصول ضرب المرسوم للمنطقة".

وشددت على انه "مهما انحرفنا عن البوصلة وعن الهوية العربية تحت مسوغات ومبررات معظمها غير مقنع يبقى ان هناك رهاناً على نفس شعبي على نبض شعبي وعلى وعي شعبي حتى لا يكون كلامنا فقط كلاماً غنائياً والغنائية تضرّ، هناك وعي شعبي لضرورة واهمية الحفاظ على الهوية العربية التي تظللنا جميعا والا فإننا سنفقد حيثيتنا ووجودنا".

كما شددت على ان "​العروبة​ لا تعني فقط العرب بل تعني كل الشعوب التي رفدت الحضارة العربية وكرست القومية العربية، اذ هناك عرب لا تعنيهم العروبة وهناك شعوب رفدوا الهوية العربية معنيون بالعروبة اكثر من بعض العرب".