محافظ البقاع: جولاتنا ستعزز من ثقة المواطن بالإدارة وموظفيها

اوضح محافظ البقاع كمال ابو جودة في مستهل اجتماع عقده بمشاركة المفتش العام الاداري في ​التفتيش المركزي​ فادي هيدموس، وعدد من المفتشين ان "التفتيش الاداري في التفتيش المركزي يتبع ​سياسة​ جديدة، وهي الانتقال بالادارة من ضفة الى ضفة. وان هذه الجولات المفاجئة لن تكون مصدر ازعاج سوى لبعض الموظفين غير الملتزمين بأطر العمل القانونية. كما وأن هذه الجولات ستعزز من ثقة المواطن بالإدارة وموظفيها، وستعطي الصورة والانطباع الجيد عن النقلة النوعية التي ستنتقل بها الادارة مع هذه التوجيهات".

وأضاف "كما وتهدف هذه الجولات إلى الاضاءه على الامور الايجابية والحض على تحسين عمل الادارة وخدمة المواطنين في شكل افضل، بدءا مني انا شخصيا كأعلى سلطة ادارية، فنحن استلمنا مراكزنا لنكون في خدمة الناس وليس العكس. علينا إنجاز معاملات المواطن وتوجيهه في سبل اتمامها. فليس مقبولا بعد اليوم الاستهتار لا بحق المواطنين ولا بالدوام ولا بطريقه التعاطي. وثمة توجيهات ستوزع عليكم من التفتيش المركزي، يجب التقيد والالتزام بها".