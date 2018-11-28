هيومن رايتس: مدعي عام الأرجنتين يستفسر من وزير الخارجية عن وضع بن سلمان الدبلوماسي

أفادت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بأن "المدعي العام الأرجنتيني يستفسر من وزير خارجية بلاده عن الوضع الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وكانت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية قد لفتت إلى أن "النائب العام الفيدرالي طلب من قاض معلومات في إطار الدعوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، موضحةً أن "النائب العام الفيدرالي طلب توفير معلومات من ​اليمن​ و​السعودية​ و​تركيا​ وبمقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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