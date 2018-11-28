الحوثيون يعلنون استهداف نجران بصاروخ باليستي ومقتل جنديين سعوديين

أعلنت القوة الصاروخية لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) عن "استهداف مهبط مروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر بمدينة نجران السعودية بدفعة من صواريخ "بدر1-P" الباليستية"، مشيرة إلى "مقتل طيارين سعوديين وتدمير عدة طائرات اباتشي في المكان المستهدف بنجران ونشوب حريق لمخازن تسليح الأباتشي".
وأكدت القوة الصاروخية أنها "إصابت صواريخ بدر1-P الباليستية لأهدافها بمنطقة بير عسكر بنجران بدقة".
وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عن استهداف تجمعات للجيش السعودي بصورة مباشرة قبالة جبل قيس في جازان جنوب غربي السعودية بعد استهدافها بصاروخ باليستي من نوع "زلزال 1 مؤكدين وقوع إصابات".
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