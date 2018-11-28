سانا: اصابات بصفوف مسلحين حاولوا التسلل إلى نقطة عسكرية بريف حماة

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدة من ​الجيش السوري​ العاملة في ​ريف حماة​ الشمالي حققت إصابات دقيقة في صفوف مجموعة مسلحة تسللت باتجاه نقطة عسكرية شمال مدينة محردة للاعتداء عليها في خرق جديد من قبل المسلحين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب".

ولفتت الوكالة إلى أن "رمايات دقيقة نفذتها وحدة من الجيش مرابطة شمال مدينة محردة ضد مجموعة مسلحة تسللت عبر الأراضي الزراعية في محيط قرية الجيسات باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة أدت إلى إصابات مباشرة في صفوفهم".

وأفادت أن "عناصر الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تحققوا من قيام مسلحين بعمليات تحصين هندسي من خلال حفر أنفاق في بلدة كفرزيتا وخنادق طويلة داخل بلدة مورك للتحصن فيها بعد اتخاذهم المدنيين دروعا بشرية هربا من ضربات الجيش الذي يتخذ جميع الإجراءات ويتبع التكتيكات المتناسبة مع المناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين".