سيناتور جمهوري: قضية خاشقجي حولت السعوديين ضد السعودية

أكد السيناتور الجمهوري مايك لي، خلال جلسة ل​مجلس الشيوخ الأميركي​، أن "قضية قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ لفتت انتباه الأميركيين وحولتهم ضد ​السعودية​". واعتبر لي أن "حادث خاشقجي حظي باهتمام الكثيرين ودفعهم للتساؤل بشأن التحالف مع السعودية". وكان وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ قد أكد خلال تقديم إفادته أمام أعضاء المجلس أن "السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن ب​الشرق الأوسط​، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه ​الولايات المتحدة​ لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".

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