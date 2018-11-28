سي.آي.إيه: البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات من حضور جلسة مجلس الشيوخ

نفى متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن "يكون ​البيت الأبيض​ قد منع مديرة المخابرات، جينا هاسبل، من المشاركة في جلسة ​مجلس الشيوخ الأميركي​ بشأن الحرب في ​اليمن​ والعلاقات مع ​السعودية​".

وأوضح المتحدث باسم الوكالة تيموثي باريت أن "القول بأن أي شخص أبلغ المديرة هاسبل بعدم حضور جلسة اليوم غير حقيقي".