سي.آي.إيه: البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات من حضور جلسة مجلس الشيوخ

نفى متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن "يكون البيت الأبيض قد منع مديرة المخابرات، جينا هاسبل، من المشاركة في جلسة مجلس الشيوخ الأميركي بشأن الحرب في اليمن والعلاقات مع السعودية".
وأوضح المتحدث باسم الوكالة تيموثي باريت أن "القول بأن أي شخص أبلغ المديرة هاسبل بعدم حضور جلسة اليوم غير حقيقي".
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