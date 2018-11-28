رئيس الوزراء السوداني يعترف لأول مرة بأن البنزين المنتج في مصفاة الخرطوم لا يكفي البلاد ويعلن وصول شحنات مستوردة

كشف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى لأول مرة عن عجز يواجه السودان في البنزين حيث كان يعتقد أن الإنتاج المحلي يكفي حاجة البلاد، إلا أنه أوضح أن السودان قام بإستيراد بنزين من الخارج.

وقال معتز في تدوينة على موقع تويتر مساء الأربعاء بحسب ما نقلت عنه صحيفة أخبار الخليج 365 (بحمد الله بدء ضخ البنزين من بورتسودان. احتياج السودان حوالي 4000 طن في اليوم. تنتج المصفاة 3200 طن ، استوردنا ما يغطي الحاجة ومتوفر في بورتسودان. تبذل جهود ادارية حثيثة لتحقيق الوفرة في كل محطات الوقود. بالتوفيق).

ويشير محرر أخبار الخليج 365 أن الخرطوم وعدد من ولايات السودان تعاني من شح الوقود في البنزين والجازولين حيث إمتدت الصفوف أمام محطات الوقود في الأيام الماضية مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)