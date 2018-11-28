رئيس الوزراء يعين باسبار وكيلا للنفط والمعادن ويعفي مدير الادارة العامة للامداد بوزارة النفط

اصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسي قرارا مساء يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 بتعيين المهندس ازهري ابراهيم باسبار وكيلا لوزارة النفط والغاز والمعادن، كما أصدر قراراً باعفاء مدير الادارة العامة للامداد بوزارة النفط. وتشير أخبار الخليج 365 أن ازهري ابراهيم باسبار كان يشغل منصب وكيل وزارة الزراعة الإتحادية حتى تعينه اليوم في المنصب الجديد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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