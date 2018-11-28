لواء إسرائيلي: "تل أبيب" لن تشرب القهوة في الحرب المقبلة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعترف قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال تامير يدعي، أن الحرب المقبلة مع الفصائل في قطاع غزة، أو مع لبنان، ستصل إلى غالبية المدن المحتلة.

وأفاد تامير في تصريحات نقلتها القناة العاشرة الإسرائيلية الأربعاء بأن الحرب سواءً اندلعت في الشمال (لبنان) أو الجنوب (غزة) فإنها ستشمل الوسط (تل أبيب)، مضيفًا أن هذه الحرب ستكون "دون شك أكثر صعوبة وإيلامًا مما سبق".

وأضاف، "سكان تل أبيب لن يتمكنوا من شرب القهوة هذه المرة بينما تعاني هذه الجبهات، لقد كان هذا من الماضي. ولن يدخل سكان مناطق المواجهة وحدهم إلى الملاجي، فسيلق بهم سكان الوسط".

وسبق أن أثار وزير إسرائيلي غضب المستوطنين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، عندما قال بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة إن الاستمرار في القتال كان يعني وصول الصواريخ إلى "تل أبيب"، وهو ما اعتبره المستوطنون تمييزًا بينهم وبين سكان "تل أبيب"، قبل أن يرد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتقاد هذه التصريحات، والتأكيد على أنه لا تمييز بين الطرفين.