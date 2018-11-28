كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أضرار حرائق كاليفورنيا تكلف أكثر من 10 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "ميونيخ ري" الألمانية، إن الأضرار المتصلة بحرائق غابات كاليفورنيا الأخيرة ستكلف شركات التأمين أكثر من 10 مليارات دولار.

وقدرت مكاتب خبراء مستقلة كلفة الأضرار بما بين 10 و15 مليار دولار، بحسب ما صرح الثلاثاء، رئيس االشركة العملاقة جواكيم وينينغ أثناء لقاء إعلامي في ميونيخ.

وكان مكتب "ار ام اس" الأمريكي قدر في 19 نوفمبر كلفة الحريقين الأشد دموية في تاريخ كاليفورنيا، بما بين 9 و13 مليار دولار.

وتوقعت شركة "ميونيخ ري"، أن تدفع مئات ملايين اليورو للتعويض على الكارثة لكن دون تجاوز نصف مليون دولار، بحسب تقديرات أولية لرئيسها.

وقال وينينغ، إن الشركة ستنسحب من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وأكد وينينغ: "سنخسر (مالاً) أكثر في الولايات المتحدة منه في إيران".