كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أضرار حرائق كاليفورنيا تكلف أكثر من 10 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان مكتب "ار ام اس" الأمريكي قدر في 19 نوفمبر كلفة الحريقين الأشد دموية في تاريخ كاليفورنيا، بما بين 9 و13 مليار دولار.
وتوقعت شركة "ميونيخ ري"، أن تدفع مئات ملايين اليورو للتعويض على الكارثة لكن دون تجاوز نصف مليون دولار، بحسب تقديرات أولية لرئيسها.
وقال وينينغ، إن الشركة ستنسحب من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وأكد وينينغ: "سنخسر (مالاً) أكثر في الولايات المتحدة منه في إيران".
ومثلت إيران للمجموعة نحو 30 مليون يورو من المدفوعات من إجمالي 49.1 مليار يورو في 2017، وكانت المجموعة قدمت إيران في 2015 باعتبارها سوقاً يوفر "فرصاً كبيرة جداً" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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