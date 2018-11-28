كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سي آي إيه" ينفي منع البيت الأبيض "هاسبل" من حضور جلسة بمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن يكون البيت الأبيض قد منع مديرة المخابرات جينا هاسبل من المشاركة في جلسة اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في اليمن والعلاقات مع السعودية .

وأضاف المتحدث باسم الوكالة تيموثي باريت، في بيان نقلته رويترز، "القول بأن أي شخص أبلغ المديرة هاسبل بعدم حضور جلسة اليوم غير حقيقي".

وشكا بعض أعضاء مجلس الشيوخ، الذين أبدوا اهتماما بتقييم الوكالة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، من غياب هاسبل عن الجلسة.