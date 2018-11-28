كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديمقراطيون يختارون "بيلوسي" لرئاسة مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، نانسي بيلوسي لتكون الرئيس القادم للمجلس.

وما زالت بيلوسي (78 عاماً) في حاجة لانتخابها رسمياً من المجلس بكامل أعضائه في تصويت يجرى أوائل يناير. وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب في الفترة من يناير 2007، وحتى يناير 2011 وهي حالياً زعيمة الديمقراطيين في المجلس.

وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب في ذلك التصويت.