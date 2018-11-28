كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا: اعتقال لبناني للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم بمواد سامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا، اليوم الأربعاء، اعتقالها لبنانيا من أصل فلسطيني للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.

وذكر فيدريكو كافييرو دي راهو رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب للصحفيين "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة"، بحسب "رويترز".

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب المتهم، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، اليوم الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته.

وقالت الشرطة إنها تراقبه منذ شهر سبتمبر أيلول بعد إخطار من السلطات اللبنانية، التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.

وقال مسؤول في الشرطة الإيطالية إن المتهم سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك.

وقال رئيس الادعاء إن المتهم سحب في الآونة الأخيرة كل أمواله من أحد المصارف. وأضاف "قطعا كان على وشك القيام بشيء".