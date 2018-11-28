وزير الدفاع الأمريكي: اطلعت على ترجمة الشريط الخاص باغتيال خاشقجي

في ظل حديث عن اقتناع أجهزة المخابرات الأمريكية بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في تركيا، نفى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس وجود أدلة دامغة بخصوص تورط بن سلمان.

وقال ماتيس، في تصريحات صحافية له، عقب تقديمه لإفادته اليوم الأربعاء امام مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه “ليس هناك أدلة استخباراتية دامغة بخصوص تورط ولي العهد السعودي بقضية خاشقجي”، رغم اطلاعه “على ترجمة الشريط الخاص باغتيال خاشقجي”.

ماتيس، الذي مثل أمام مجلس الشيوخ للدفاع عن موقف رئيسه دونالد ترامب من السعودية في ظل الشكوك حول تورطها رسميا في مقتل خاشقجي، قال إنه “لا ‬بد أن أشير إلى أننا نادرا ما نكون أحرارا للعمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة.. مصالحنا الأمنية لا يمكن إغفالها حتى ونحن نسعى للمحاسبة فيما وصفه الرئيس دونالد ترامب بالجريمة غير المقبولة والمروعة”.