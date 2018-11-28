شرطي بالداخلة يشهر سلاحه لتوقيف شخص من ذوي السوابق .. عرض عناصر الأمن للخطر بسيف

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، صباح اليوم الأربعاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير وتبادل العنف مع ثلاثة من رفاقه، قبل أن يعمد هذا الأخير إلى تهديد موظفي الشرطة بواسطة سكين من الحجم الكبير، ما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، حيث تم توقيف المشتبه فيه رفقة أحد شركائه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.
البلاغ كشف أن المشتبه فيهما وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، كما نقل مشتبه فيه ثالث للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية جراء تعرضه لإصابات جسدية خلال العراك، فيما تتواصل الأبحاث التي تجريها فرقة الشرطة القضائية لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة وتوقيف باقي المتورطين فيها.
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