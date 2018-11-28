الرئيس الفلبيني يرسل “فرقة موت” لقتل من يتبول بالشارع

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الرئيس الفلبيني المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، شكل ما يطلق عليه “فرقة دوتيرتي القاتلة” وذلك لاستهداف عدد من الأشخاص من بينهم من يتبول بالشارع.

وأشار دوتيرتي إلى أن الفرقة القاتلة سوف تواجه جماعة شيوعية متمردة، تحمل اسم “جيش الشعب الشيوعي الجديد”، وسوف تستهدف أيضا مدمني المخدرات، ومن يتبول بالشارع.

وقال دوتيرتي إن الشيوعين لا يريدون السلام مع الدولة، رغم محاولاتها التصالح معهم، ويقتلون المدنيين ورجال الشرطة.