إيطاليا: اعتقال فلسطيني بزعم التخطيط لهجوم كيماوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت لاجئا فلسطينيا وُلد في لبنان، بزعم تخطيطه لهجوم كيماوي، في مدينة ماكومر في جزيرة سردينيا.

وقالت الأجهزة الأمنية الإيطالية، إنها اعتقلت الشاب أمين الحاج أحمد (38 عاما)، بعد أن اشتبهت بمحاولته شراء مواد كيماوية كـ"الريسين والجمرة الخبيثة"، عبر الإنترنت.

وذكرت الأجهزة الأمنية أن الحاج أحمد بحث عن طريق هاتفه الذكي عن مادة "إفلاتوكسين بي 1 المسرطنة" ومبيد "ميثوميل".

واعتُقل الحاج أحمد، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، اليوم الأربعاء بعد خروجه من منزله في ماكومر حيث أجبرته على النزول من سيارته، ووجهت له تهمة "الإرهاب" الدولي.

وادعت السلطات أنها تراقب الحاج أحمد، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد إخطار من السلطات اللبنانية التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.

ولفتت إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحاج أحمد، تمكن بالفعل من شراء هذه المواد.