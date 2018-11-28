كفرمندا: حادث طرق يُسفر عن 4 إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أربعة أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء حادث طرق بين مركبتين عند مفرق بلدة كفرمندا.

وأسفر الحادث عن اندلاع النيران بإحدى المركبتين، وإصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.