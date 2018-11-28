نحف تشيع ضحية جريمة القتل حافظ عيسى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الأربعاء، ضحية جريمة القتل حافظ حسين عيسى (38 عاما)، في قرية نحف.

وانطلق موكب الجنازة من منزل الفقيد، وصولا إلى المقبرة حيث أقيمت الصلاة على روحه من ثم ووري جثمانه الثرى.

وكان الفقيد قد أصيب بجروح حرجة إثر اندلاع شجار فجر أمس، الثلاثاء، أحيل على أثرها إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة.

واعتقلت الشرطة مشتبهين بالضلوع في الشجار والجريمة التي لم تتضح معالمها وخلفيتها بعد.

هذا، وتسود أجواء من الغضب والقلق في نحف وسائر البلدات العربية، في ظل ازدياد العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.