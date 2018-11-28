شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يمني رفض ترديد «صرخة الحوثي» فأطلقوا الرصاص على رأسه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في جريمة جديدة تضاف لجرائم الحوثي ضد المدنيين في اليمن، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء جريمة بشعة ارتكبتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بحق طالب في مدرسة بالمدينة.

وتشير تفاصيل الحادث، إلى قيام مشرف حوثي بإطلاق أعيرة نارية على رأس الطالب داخل فصل دراسي؛ ما أودى بحياته على الفور أمام زملائه، بعد أن رفض ترديد صرخة الحوثي.

وأوضح يمنيون أن طفلاً يمنياً في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء رفض أن ينطق الصرخة الكهنوتية؛ ما تسبب بالإحراج لمندوبي الحوثيين أمام الجمع الطلابي.

كما منع مدير المدرسة المشرف “الحوثي” من إثارة الجدل على أطفال المدارس داخل المدرسة، وطلب منه المغادرة حسب المتداول.

وتابع اليمنيون أن المشرف “الحوثي” رفض المغادرة وكان يردد أنه لن يغادر المدرسة حتى يردد الطفل الصرخة، ولكن الطفل اليمني رفض مجدداً، فرفع المشرف الحوثي البندقية وصوبها إلى رأس الطفل، وأفرغ عياراته النارية في رأسه فأرداه قتيلاً.