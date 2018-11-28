سلسلة انفجارات تقتل 23 شخصا في أحدث كارثة صناعية‭ ‬بالصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 22 آخرون في سلسلة انفجارات وقعت اليوم الأربعاء (28 نوفمبر تشرين الثاني) خلال تسليم شحنة غاز قابل للاشتعال في مصنع للكيماويات بإقليم خبي الواقع في شمال الصين.
والانفجارات هي الأحدث في سلسلة حوادث صناعية وقعت خلال التنمية المتسارعة في البلاد وأثارت غضبا شعبيا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن إدارة الإطفاء في مدينة جانغ جا أوكو أن انفجارا وقع خلال تسليم شحنة من غاز الأسيتيلين مما أدى إلى تتابع الانفجارات في شاحنات كانت تقف على جانب طريق. وأضافت أن أضرارا لحقت بخمسين سيارة في المكان.
وقالت وسائل الإعلام إن جميع الحرائق أُخمدت.
وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن خبراء البيئة يخشون من أن نقاط الضعف ما زالت موجودة بما في ذلك إنتاج المواد الكيماوية الخطرة بعيدا عن أي إشراف.
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