انت الان تتابع «وسط البلد» تحتفل بـ20 عاما على تأسيسها بحفلة مجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

تحتفل فرقة «وسط البلد» مع جمهورها بمناسبة مرور 20 عامًا على انطلاقها، عبر إحياء حفل كبير في مول الجزيرة بلازا بمنطقة الشيخ زايد، في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، والدخول بالمجان، حيث روجت الصفحة الرسمية للفرقة عبر «انستجرام» للحفل، ومن المقرر أن يقدموا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم التى يحبها الجمهور، منها «أنتيكا»، «قل للمليحة»، «اتكلمي»، و«شمس النهار».. فرقة وسط البلد صدر أول ألبوماتها عام 2007، وحمل نفس اسم الفرقة، ومنذ حينها تعددت أعمالهم الفنية.

الفرقة تضم 7 أعضاء، هم هانى عادل «صوت وجيتار»، وإسماعيل فوزي «صوت وجيتار»، وأحمد عمر «بيز جيتار»، بوب وميزو «إيقاعات»، وأحمد عمران «عود وفلوت أيرلندي»، وتحرص دائما على تقديم أفكار غنائية جديدة من ناحية الشكل الموسيقى وطريقة الأداء، كما قدمت